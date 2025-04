Dl elezioni: Boccia, ‘emendamento destra su ballottaggi è dichiarazione guerra’

agenzia

Roma, 3 apr. “Trasmetto alla presidenza del Senato la ferma protesta del gruppo del Pd rispetto a quello che sta avvenendo nella Commissione Affari costituzionali”. Lo ha detto in aula il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.

“Ieri, a firma dei presidenti dei gruppi di maggioranza è stato presentato in maniera irriverente e offensiva un emendamento, a un semplice decreto per stabilire la data delle elezioni comunali nel 2025, che modifica la soglia di sbarramento per accedere al ballottaggio, permettendo la vittoria al primo turno con il 40% dei voti. E’ inaccettabile che una minoranza possa diventare maggioranza, è una provocazione, una dichiarazione di guerra verso le opposizioni e anche verso la tenuta di quest’Aula e del confronto parlamentare”.