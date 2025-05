Dl elezioni: Boschi, ‘da governo grave errore su fuori sede’

agenzia

Roma, 13 mag. “Ancora una volta il governo ha perso un’occasione per dare prova di civiltà democratica”. Lo dichiara in Aula la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi.

“Il decreto elezioni rappresentava la possibilità concreta di riconoscere e garantire il diritto di voto ai fuori sede in modo strutturale, non solo in via sperimentale per queste consultazioni. Una strada era stata individuata almeno per i referendum, seppur con ritardi. E invece il governo ha scelto di respingere non solo gli emendamenti, ma perfino gli ordini del giorno che chiedevano un impegno a lavorare in questa direzione”.