Dl elezioni: capigruppo centrodestra, ‘questione ballottaggi sarà risolta’**

Roma, 3 apr. “La questione dei ballottaggi nei Comuni sarà risolta. Abbiamo presentato in passato un emendamento in aula che poi fu accantonato per una discussione più meditata. Ora abbiamo presentato come capigruppo del centrodestra un emendamento a un provvedimento all’esame del Senato. Non c’è nessuna norma introdotta dal governo per decreto, ma c’è la possibilità di discutere della questione ballottaggi in sede di conversione del decreto”. Lo dichiarano in una nota i Capigruppo di centrodestra al Senato Lucio Malan, di Fratelli d’Italia, Massimiliano Romeo, della Lega, Maurizio Gasparri, di Forza Italia, Michaela Biancofiore, di Noi Moderati.