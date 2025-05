Dl elezioni: Magi, ‘emendamento per sottoscrivere liste con firme digitali’

agenzia

Roma, 12 mag. “Sulla possibilità di firmare digitalmente le liste di candidati alle elezioni il Governo Meloni arriva tardi e male, e anche in questo caso lo fa soltanto perché costretto dalla Corte Costituzionale. Ma non c’è nessuna ragione – né pratica né teorica – per cui limitare questo diritto soltanto agli elettori che non sono in grado di apporre una firma autografa ‘per via di gravi impedimenti fisici’”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Per questo abbiamo presentato un emendamento e un ordine del giorno al Decreto Elezioni alla Camera, al fine di consentire a tutti i cittadini di poter sottoscrivere le liste elettorali per la presentazione alle elezioni con firma digitale”.