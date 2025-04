Dl elezioni: Parrini, ‘da Gasparri e Donzelli difesa maldestra, vogliono picconare ballottaggi’

agenzia

Roma, 3 apr. “La difesa di Gasparri e Donzelli dell’emendamento della destra che punta a picconare i ballottaggi nei comuni è maldestra e infondata”. Lo dice il senatore Pd, Dario Parrini, interpellato dall’Adnkronos.

“In primo luogo evitano di rispondere all’obiezione più decisiva e importante, che è quella riguardante le ragioni di metodo che rendono palese la inammissibilità dell’emendamento e altrettanto palese la sua incostituzionalità, per evidente contrasto con l’articolo 72 comma 4 della Costituzione, che vieta di intervenire per decreto, e a maggior ragione con un emendamento a un decreto, sulle formule elettorali. Secondariamente, Gasparri e Donzelli usano nel merito esempi illogici rispetto alla discussione in corso. Quello del 2017 del deputato Parisi non era un decreto e non ebbe seguito alcuno, quindi è un precedente del tutto irrilevante. Quanto poi all’evocazione della Toscana, essa strappa un sorriso: nel consiglio regionale della Toscana, nel 2014, dopo approfondimenti durati oltre un anno, venne votata, con una larghissima maggioranza, una riforma che trasformava una legge a un turno in una legge con una soglia. Cioè si fece un passo avanti nel senso di dare più legittimazione e rappresentatività al presidente eletto, passando da una norma in cui il ballottaggio era inesistente a una norma che lo rendeva possibile”.