Dl elezioni: Parrini, ‘inaccettabili offese Gasparri a Schlein’

Roma, 4 apr. “Sono inaccettabili e risibili le offese che Maurizio Gasparri rivolge a Elly Schlein sull’emendamento anti-ballottaggi di cui lui è uno dei firmatari. Gasparri purtroppo ha perso una preziosa occasione per tacere. Se c’è una persona che deve studiare di più, e che ha dimostrato di saper molto poco della materia in questione, questa persona è proprio Gasparri. L’elenco delle cose che Gasparri non sa o finge di non sapere è presto fatto”. Così in una nota il senatore Dario Parrini, Vicepresidente Commissione Affari costituzionali.

“Gasparri evidentemente non conosce l’articolo 72 comma 4 della Costituzione e la sentenza della Corte Costituzionale 171 del 2007. Da quella norma costituzionale e da quella sentenza, che Gasparri avrebbe fatto meglio a studiare, deriva la palese incostituzionalità dell’iniziativa assunta da lui e dagli altri capigruppo del centrodestra al Senato. Gasparri inoltre mostra di non conoscere l’oggetto e il titolo del decreto su cui si innesta l’emendamento. Se lo conoscesse, saprebbe che il decreto riguarda misure urgenti per le elezioni della primavera 2025, e quindi è chiaramente inammissibile usarlo quale veicolo per realizzare una modifica normativa che di urgente non ha niente, visto che non entrerebbe in vigore prima delle elezioni comunali della primavera 2026”.