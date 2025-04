Dl elezioni: Schlein, ‘inaccettabile blitz notturno della destra’

agenzia

Roma, 3 apr. “Con un altro blitz notturno la destra che governa vuole riscrivere le regole democratiche a suo vantaggio, è inaccettabile. La destra sta provando a farsi una legge elettorale per i comuni su misura, colpendo i ballottaggi nei Comuni sopra i 15mila abitanti con un emendamento che riduce al 40% la soglia per eleggere il sindaco al primo turno. Chiediamo il ritiro di questo emendamento che consideriamo una grave provocazione. Se l’emendamento non verrà ritirato useremo tutti gli strumenti parlamentari possibile per opporci a tale scempio”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA