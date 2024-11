Dl fisco: Paita (Iv), ‘da oggi maggioranza inizia a ballare la rumba’

agenzia

Roma, 28 nov. “Da oggi la maggioranza inizierà a ballare la rumba. Con incomprensioni, pizzini, mancati emendamenti, come quello sul canone, in una demenziale polemica tra Lega e Forza Italia, sono iniziate le danze di una maggioranza che non riesce a portare a casa nessun risultato soddisfacente per gli italiani”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, annunciando il voto contrario alla fiducia sul Decreto fiscale.