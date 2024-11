Dl fisco: Tajani, ‘voto contro emendamento canone Rai non è ripicca, maggioranza solida’

agenzia

Roma, 28 nov. “Nessuna ripicca, io non litigo con nessuno, non ho mai litigato con nessuno, non c’è nessun problema. C’è un emendamento che abbiamo detto che non avremmo votato e con grande coerenza non l’abbiamo votato, l’abbiamo detto da sempre, non è una novità”. Lo ha ribadito il vice premier Antonio Tajani, parlando dell’emendamento sul taglio del canone Rai, contro cui Forza Italia ha votato contro assieme all’opposizione.