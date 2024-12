Dl Flussi: Gasparri, ‘coniugare legalità e giustizia sociale, ong collaborino di più’

agenzia

Roma, 4 dic. “Forza Italia ritiene validissimo questo provvedimento che riguarda sì la sicurezza ma riguarda anche l’accoglienza, gli ingressi, il lavoro. Perché questo governo e questa maggioranza vogliono coniugare la legalità con la giustizia sociale. Con questa legge si introducono permessi a chi svolge alcune professioni sanitarie, norme a tutela dei perseguitati, e si ampliano le quote di ingresso portandole oltre 400.000 persone in tre anni. Stiamo facendo una politica coraggiosa e faticosa”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in aula durante le dichiarazioni di voto sul Dl Flussi.