Dl flussi: Gasparri, ‘sbarchi diminuiti del 60% con governo c. destra’

Roma, 4 dic. “Ricordo al senatore ‘italo-arabo’ che ha criticato le nostre politiche, che con il governo di centrodestra gli sbarchi sono diminuiti del 60%. E se diminuiscono gli sbarchi, diminuiscono anche le morti. C’è chi va in Arabia Saudita a fare soldi e chi resta in Italia per rendere più sicura la nostra nazione”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul Dl Flussi.