Dl Flussi: Mauri (Pd), ‘legge disumana che aumenta insicurezza’

Roma, 4 dic. “Da oggi è legge l’ennesimo decreto immigrazione del governo Meloni ed è disumano come gli altri. Il livello di crudeltà di questo decreto si misura da quanto renda più difficili i salvataggi in mare dei bambini, mentre i figli potranno ricongiungersi al genitore lontano non prima di due anni perché qualche parlamentare della Lega ha voluto mettere la bandierina ideologica sulla solita criminalizzazione degli stranieri”. Così il deputato democratico Matteo Mauri, responsabile Sicurezza del Partito Democratico.