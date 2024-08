Dl Infrastrutture: Giorgis (Pd), ‘viola Costituzione, sentenza Corte lo conferma’

agenzia

Roma, 5 ago. “La recente sentenza 146/24 della Corte costituzionale ribadisce in maniera esplicita che un decreto-legge privo del requisito della straordinarietà del caso di necessità e urgenza e e/o disomogeneo è in contrasto con l’articolo 77 della Costituzione e che la sua invalidità non viene sanata dalla legge di conversione”. Lo ha detto in Aula il senatore Andrea Giorgis, capogruppo del Pd nella Commissione Affari costituzionali.