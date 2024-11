Dl infrazioni: Zanettin (Fi), ‘su concessioni demaniali passo avanti verso soluzione’

agenzia

Roma, 6 nov. “Con questo decreto diamo attuazione a una serie di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti del nostro Paese. Si interviene, così, sulle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive, che vengono prorogate al 30 settembre 2027. Un passo in avanti ulteriore per dare una soluzione a questa annosa questione”. Così il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin nella dichiarazione di voto sulla fiducia sul cosiddetto decreto legge Infrazioni.