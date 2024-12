Dl milleproroghe: Braga (Pd), ‘condono per i no vax, non un euro per la sanità’

agenzia

Roma, 10 dic “Un nuovo condono: sospese le multe ai no vax, quelli che mettevano in pericolo la propria vita e quella degli altri, anziani, malati, persone fragili. Intanto non c’è un euro in più per la sanità. Non sarà assunto un medico o un infermiere. Un governo di cinici e irresponsabili”. Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.

