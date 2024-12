Dl milleproroghe: Magi (+Eu), ‘Meloni strizza l’occhio ai no vax e offende vittime Covid’

agenzia

Roma, 10 dic “Togliere le multe a chi non si è vaccinato è un modo per strizzare l’occhio a complottisti no vax e negazionisti: così il governo Meloni offende tutte le vittime del covid e tutti quei medici e infermieri che hanno lavorato notte e giorno senza sosta nei giorni più duri della pandemia. È come il condono fiscale per gli evasori: chi paga le tasse è fesso e chi fa il furbo ha il salvacondotto. È così che si mina il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini”. Lo scrive su X il segretario di Più Europa Riccardo Magi a proposito del Dl milleproroghe.

