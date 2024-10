Dl Omnibus: Avs alla Camera abbandona commissioni

agenzia

Roma, 2 ott. “Per protesta contro la totale chiusura al confronto noi di Avs abbandoniamo l’aula perché è evidente che la maggioranza non ha alcun interessa al confronto”. Così Marco Grimaldi e Francesco Borrelli, capigruppo di Avs nelle commissione Bilancio e Finanze della Camera durante l’esame del decreto Omnibus.

“Non hanno neanche voluto correggere gli errori del testo: ad esempio, le norme sul concordato fiscale e sul bonus una tantum da 100 euro per i lavoratori dipendenti- spiegano -. Da una parte avete introdotto l’ennesima sanatoria fiscale per cercare di resuscitare il concordato fiscale: misura premiale per gli evasori inventata da questo governo e che si è rivelata un vero fallimento. Ora che fate? Un bel condono tombale per gli anni dal 2018 al 2022! Per quanto riguarda il bonus una tantum da 100 euro, lo riservate a un ristrettissimo numero di persone: la vostra norma é scritta male ed è pure discriminatoria, dato che non riconosce il bonus sulla base del bisogno del singolo”.

