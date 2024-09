Dl omnibus: Boccia, ‘con Psb taglieranno servizi ma restano regali a evasori’

agenzia

Roma, 29 set. “Questo doveva essere un decreto fiscale di riordino e invece è il solito provvedimento pasticciato trasformato in un omnibus, con un insieme di norme senza un filo logico ma con le solite marchette, i soliti regali e ancora aperture di spazi e finestre agli elusori”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“La norma che consente di poter accedere al concordato preventivo biennale con beneficio d’imposta anche a coloro che sistemano la loro violazione degli obblighi tributari con lo strumento del ravvedimento, è un inaccettabile schiaffo ai contribuenti virtuosi e l’ennesimo colpo all’equilibrio dei conti pubblici. E la solita insofferenza alle regole della destra si palesa con la totale deroga alle norme del Codice degli appalti per il Commissario rifiuti della Sicilia, a cui viene conferita tale facoltà anche per interventi riguardanti la siccità senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica. Siamo di fronte ad un governo che approva un PSB che, per contenere la spesa, prevede di fatto tagli ai servizi a partire dalla sanità”.