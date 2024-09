Dl omnibus: ok ravvedimento speciale col concordato

agenzia

Emendamento maggioranza riformulato, più tempo per controlli

ROMA, 29 SET – Via libera delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato all’emendamento riformulato della maggioranza al decreto omnibus che prevede la possibilità di accedere ad un ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale. L’emendamento prevede anche più tempo per i controlli: per le partite Iva soggette agli Isa che non aderiscono al ravvedimento i termini di decadenza dell’accertamento in scadenza il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025; per quelle che aderiscono sono prorogati fino al 31 dicembre 2027.

