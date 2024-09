Dl omnibus: passa emendamento Sensi, bonus psicologo aumenta di due mln e arriva a 12**

agenzia

Roma, 29 set. Via libera all’unanimità all’emendamento presentato dal senatore del Pd Filippo Sensi, e riformulato dal Governo, per il cosiddetto bonus psicologo, inserito nel decreto legge contenente misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, in discussione in commissione e atteso per domani nell’Aula del Senato. La misura prevede un aumento di due milioni dello stanziamento, che sale così a 12 milioni complessivi. “Ogni volta una fatica ed è sempre tutto in pericolo. Ma oggi abbiamo altre risorse, sempre troppo poche, per la salute mentale delle persone”, commenta su X Sensi.

