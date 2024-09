agenzia

Roma, 29 set. “Oggi in commissione con un emendamento per finanziare più cospicuamente il bonus psicologo. Vedremo il Governo se ha a cuore o meno la salute mentale. Finora una fatica assurda per racimolare risorse scarse e insufficienti. Vediamo oggi”. Lo scrive su X il senatore del Pd, Filippo Sensi.

