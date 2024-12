Dl Pnnr: governo battuto alla Camera su Odg del Pd, polemiche in aula**

agenzia

Roma, 11 dic Governo battuto in aula alla Camera sull’ordine del giorno 22 a firma della deputata democratica Simona Bonafè, sul quale il governo aveva espresso parere negativo, passato con 115 favorevoli e 102 contrari. In aula si è accesa subito una discussione sulla votazione, con la Lega che ha chiesto una sospensione dei lavori. Il presidente di turno Sergio Costa ha quindi chiesto una verifica del voto per poi chiarire: “I dirigenti d’aula mi dicono che è corretto”.

“Non c’è stata nessuna volontà politica, non è un voto di tipo politico ma un inconveniente al momento del cambio del voto”, ha chiarito Gianluca Vinci, di FdI. “Quello che è avvenuto è un incidente parlamentare, come tanti, per la maggioranza. La cosa migliore è andare avanti”, ha sottolineato Federico Fornaro, del Pd.