Dl Pnrr: Ciaburro (Fdi), ‘con mio emendamento rilascio passaporti semplificato’

Roma, 13 apr. “Ringrazio il collega Trancassini, relatore del dl Pnrr ed i colleghi della maggioranza per l’approvazione dell’emendamento a mia prima firma al dl Pnrr per la semplificazione delle procedure di rilascio dei passaporti presso gli uffici di Poste Italiane tramite il programma ‘Polis’, finalizzato all’erogazione di pubblici servizi anche e soprattutto ai piccoli Comuni”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro.