Dl sanità: alle 14 commissione su pareri bilancio, poi alle 17 in Aula Senato

Roma, 17 lug. E’ atteso alle 17 in Aula del Senato il dl sanità sulle liste di attesa, secondo quanto previsto ieri dalla capigruppo. Sul testo, la Commissione Affari sociali si riunirà ancora alle 14, in attesa dei pareri della Commissione bilancio sugli emendamenti votati ieri. Poi il via alla discussione generale sul provvedimento. L’esame proseguirà anche nella seduta di giovedì 18 dalle 9,30.

