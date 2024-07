Dl sanità: Boccia, ‘una presa in giro per chi aspetta cure e analisi’

agenzia

Roma, 18 lug. “Un decreto vuoto. Un provvedimento di propaganda nato prima delle Europee per la campagna elettorale che è un bluff, una presa in giro per i cittadini italiani che hanno bisogno di cure, esami e analisi in tempi brevi. Un provvedimento senza risorse che non risolve il problema delle liste d’attesa ma burocratizza il sistema creando organismi inutili. Un decreto criticato dalle regioni”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commenta l’approvazione a Palazzo Madama del Dl liste d’attesa.