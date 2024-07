Dl sanità: Magni, ‘Avs vota no a decreto truffa, basta aziendalizzazione’

agenzia

Roma, 18 lug. “Alleanza Verdi e Sinistra vota contro questo decreto truffa e inutile. La destra sta ingannando i cittadini: questo decreto, sbandierato ai quattro venti come la soluzione di tutti i mali, non risolverà il problema delle liste di attesa. Per andare a regime ci vorranno almeno sette decreti attuativi e, l’elevato numero di decreti attuativi, lascia molte perplessità sui tempi di attuazione. Un accidentato percorso burocratico che rischia di impedire l’applicazione delle misure previste e generare ulteriori ritardi sulle vere urgenze del Ssn”. Lo afferma il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni.