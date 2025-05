Dl sicurezza: Avs, ‘solidarietà a Blasi, quanto accaduto inaccettabile’

agenzia

Roma, 26 mag. “Quello che è accaduto è assolutamente inaccettabile. Esprimiamo solidarietà al portavoce della Rete nazionale No Ddl Sicurezza, Luca Blasi, che nel corso di una carica delle Forze dell’ordine è stato ferito. Blasi è una persona conosciutissima, e a volto scoperto stava cercando di impedire il contatto tra i manifestanti e la polizia. Come Avs presenteremo una interrogazione perché non è accettabile che chi si batte contro il dl Sicurezza in modo pacifico sia trattato in questo modo”. Lo affermano Peppe De Cristofaro e Filiberto Zaratti di AVS a margine della manifestazione No ddl Sicurezza.

