Dl Sicurezza: Braga (Pd), ‘torsione autoritaria, Fontana impedisca scippo democrazia’

Roma, 22 mag “Proprio su un tema come questo con un decreto che ha recepito un intero ddl che era in discussione da un anno, si fa un’ennesima forzatura anche nella gestione dei tempi in Commissione applicando la tagliola perfino sulle dichiarazioni di voto”. Lo dice la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga sul Dl sicurezza.

“E’ una forzatura inaccettabile su un decreto su cui già, tra l’altro, sappiamo che verrà posta la fiducia. Siamo in presenza di una torsione autoritaria che punta a comprimere gli spazi di dibattito. Chiediamo al presidente Fontana di garantire che siano rispettate le prerogative delle opposizioni dopo che già il Parlamento è stato scippato della possibilità di discutere. Chiediamo al presidente Fontana di intervenire”, aggiunge Braga.

