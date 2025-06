Dl sicurezza: Calenda, ‘illiberale e inutile ma se risposta è sdraiarsi in aula…’

agenzia

Roma, 4 giu. “La sicurezza non si ottiene con l’introduzione di vagonate di reati e aggravanti ma con un lavoro di prevenzione che mette insieme forze di polizia, istituzioni, a partire dalla scuola e riabilitazione in carcere. Questo provvedimento – al netto di alcuni articoli condivisibili – è illiberale e inutile. Certo se la risposta della sinistra è sdraiarsi per cinque minuti in mezzo all’aula allora la destra ha davvero un’autostrada davanti”. Così Carlo Calenda sui social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA