Dl sicurezza: Ciriani, ‘non ci rimangiamo nulla, cittadini aspettano risposte rapide’

Roma, 29 giu Sul Dl sicurezza “il ministro Nordio aveva chiesto di acquisire il parere dato dalla Cassazione. Lo studieremo, ma certo non ci rimangiamo nulla. Quello era un provvedimento esaminato per un anno dal Parlamento, dibattuto a lungo, poi trasformato in decreto perché appunto i cittadini si aspettano risposte in tempi rapidi. E noi lo abbiamo fatto”. Lo dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al Corriere della Sera.

