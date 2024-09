Dl sicurezza: emendamento Fi, ‘differimento obbligatorio pena per madri bimbi neonati’

agenzia

Roma, 9 set. Forza Italia ha presentato un emendamento al dl sicurezza sul tema delle madri detenute. L’emendamento, rispetto al testo, ripristina il differimento obbligatorio della pena per le madri di bambini neonati (di età compresa tra gli zero e i 12 mesi) e quindi il rinvio del carcere, “in modo che nessun bambino debba passare i primi mesi dietro le sbarre”, spiegano gli azzurri nella relazione introduttiva dell’emendamento.