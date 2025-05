Dl sicurezza: Gianassi (Pd), ‘governo farsa, violenta codice penale’

agenzia

Roma, 26 mag. “Sul dl Sicurezza ci troviamo di fronte alla classica strategia perdente delle destre: violentano il codice penale con decretazione d’urgenza, pensando che con un tratto di penna si possa miracolosamente risolvere i problemi del Paese sulla sicurezza. Il risultato è che non c’è sicurezza e i diritti delle persone vengono compressi. Il governo è una farsa, una presa in giro per gli italiani”. Lo dice il deputato Federico Gianassi, capogruppo Pd in Commissione Giustizia, intervenendo in Aula sul dl Sicurezza.

“Davanti al tema della sicurezza – continua l’esponente dem – il governo sta subendo una delle sue più clamorose sconfitte che confermano lo stato di grande difficoltà in cui vive. I dati del ministero dell’Interno ci dicono che i reati per crimini di violenza sono aumentati: si smonta così la loro narrazione demagogica, quel mantra per cui è sempre colpa di ‘chi governava prima di noi'”.