Dl sicurezza: Giorgis (Pd), ‘continua processo marginalizzazione del Parlamento’

agenzia

Roma, 4 apr. “L’approvazione di un decreto legge contenente gran parte delle norme del disegno di legge sulla sicurezza che da mesi stiamo esaminando in commissione e che la prossima settimana sarebbe dovuto essere discusso (ed emendato) in Aula, segna un’ulteriore gravissimo avanzamento del processo dì marginalizzazione e umiliazione del Parlamento che dall’inizio della legislatura è in atto. I senatori e i deputati di maggioranza reagiscano, non è più solo una questione di rapporti tra maggioranza e opposizioni e di prerogative delle minoranze, ma di rispetto dei capisaldi della democrazia parlamentare”. Così il senatore del Pd Andrea Giorgis.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA