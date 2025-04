Dl sicurezza: Giorgis (Pd), ‘introduzione 14 reati per decreto, senza precedenti’

agenzia

Roma, 16 apr. “Approvato dal Consiglio dei ministri nel novembre 2023, dopo oltre un anno di discussione in Parlamento il ddl Sicurezza, con un copia e incolla, diventa un decreto-legge. Mesi di lavori parlamentari nel nulla. Qual è la situazione straordinaria che si è determinata e che ha indotto il Governo a ricorrere al decreto-legge?”. Così il senatore del Pd, Andrea Giorgis.

“La situazione straordinaria è che il Senato, in seconda lettura, ha osato, grazie alla determinazione delle opposizioni, far emergere le incongruenze, le contraddizioni e i molteplici profili di dubbia legittimità che investono gran parte del ddl Sicurezza, e soprattutto ha osato disattendere la pratica del monocameralismo di fatto, approvando in Commissione degli emendamenti e costringendo così alla terza lettura. Come poteva il Governo rimanere fermo di fronte a tanta straordinarietà? Come poteva il Governo accettare che il Parlamento svolgesse la sua funzione legislativa? Era necessario e urgente intervenire”.