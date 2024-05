Dl sicurezza: governo presenta nuovo testo emendamento su cannabis light**

agenzia

Roma, 28 mag. Il governo ha presentato una nuova versione dell’emendamento al dl sicurezza che interviene sulla vendita della cannabis light. “Al fine di evitare che l’assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza e l’incolumità pubblica o la sicurezza stradale” vengono introdotte modifiche alla legge 2 dicembre 2016 n. 242 (“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”).