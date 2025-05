Dl sicurezza: Magi, ‘dopo esperienza Fontana-La Russa, una presidenza camere a opposizioni’

agenzia

Roma, 7 mag. “Il decreto sicurezza è un mostro di 40 articoli, con una ventina di interventi in materia penale, e segna un salto nel baratro dal punto di vista costituzionale, si può dire senza esagerare che è il coperchio sulla bara del parlamento e delle prerogative parlamentari”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi intervenendo a Piazza Santi Apostoli alla manifestazione contro il dl sicurezza organizzata dall’Unione delle Camere Penali.