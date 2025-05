Dl sicurezza: Magi, ‘Fontana non tutela Camera, ma maggioranza’

agenzia

Roma, 22 mag. “Oggi in commissione è accaduto qualcosa di gravissimo: è stato impedito di terminare l’esame degli emendamenti al dl sicurezza e anche di terminare gli interventi. Nel metodo e nel merito si tratta di uno strappo da un punto di vista costituzionale di cui il governo porta la responsabilità. Faremo un’opposizione durissima perché tutto l’iter di questo decreto è stato messo in atto per eludere l’esame parlamentare. Se consideriamo che verrà messa la fiducia anche in aula, è il delitto perfetto rispetto al parlamento”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi, relatore di minoranza del dl sicurezza.