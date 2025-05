Dl sicurezza: Pd-M5S-Avs-Iv-Azione e +Eu a Fontana, ‘tuteli corretto iter lavori e diritti minoranze’ (2)

agenzia

L’iter del dl Sicurezza, denunciano le opposizioni unite, “si è svolto con modalità che riteniamo lesiva della corretta istruttoria parlamentare” e “gravemente pregiudizievole del ruolo delle opposizioni parlamentari”. Con il ricorso alla ‘tagliola’ senza che “vi sia stato ostruzionismo da parte delle opposizioni”, l’impossibilità di discutere “più della metà degli emendamenti segnalati”, il mancato esame di “più della metà degli articoli” e “non è stato concesso a tutti i gruppi di opposizione di intervenire con dichiarazione di voto sul mandato al relatore, violando una delle più essenziali prerogative dei deputati nell’ambito dell’esame in commissione”.