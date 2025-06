Dl sicurezza: Renzi, ‘da governo tanta fuffa ma siete più sicuri di 3 anni fa?’

agenzia

Roma, 5 giu. “Posso fare un appello alla Meloni? Ci sono 500 carabinieri e poliziotti in Albania, portiamoli in Italia e smettiamola con la propaganda. Nel decreto Sicurezza non c’è nulla che affronta i problemi della sicurezza. Cosa cambia aumentare le pene se il reato lo fai alla stazione o in un casolare come la povera Martina? Qui c’è un gigantesco problema educativi. Come diceva Blair bisogna essere duri con il crimine ma anche con le cause del crimine, serve l’educazione”. Così Matteo Renzi a 4 di Sera su Rete4.