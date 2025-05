Dl sicurezza: Ricciardi (Pd), ‘governo spegne democrazia facendola bollire’

agenzia

Roma, 26 mag. “Come si spegne una democrazia? Il governo, anche se ignaro di utilizzare il principio di Chomsky, usa la democrazia con il metodo della rana e dell’acqua che bolle: uccide la democrazia poco alla volta lasciandola adagiare come la rana nell’acqua bollente finché non sarà più in grado di reagire e perirà. Così si riassume il dl Sicurezza, un provvedimento che mina e uccide passo per passo la democrazia. Spegne la democrazia acclimatando le persone, facendole disinteressare, fingendo di coccolarle e nel frattempo le fa bollire”. Lo dice il deputato Toni Ricciardi, vicepresidente del Gruppo Pd, intervenendo in Aula durante la discussione sul Dl Sicurezza.