Dl sicurezza: Schlein, ‘Meloni al governo fa contrario di quanto diceva, che coerenza’

agenzia

Roma, 29 mag. “Questi parlano di sicurezza, ma allora perché hanno mandato centinaia di esponenti delle forze dell’ordine a badare a delle prigioni ruote in Albania quando manca organico in tutto il territorio nazionale? Gli hanno rimuovato il contratto, ma gli hanno riconosciuto un aumento del 6% quando quei poliziotti hanno avuto, come tutti gli italiani, un’inflazione del 16%”. Lo dice Elly Schlein a Dritto e Rovescio su Rete4.