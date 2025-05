Dl Sicurezza: Serracchiani, ‘nel decreto ci sono urlacci non regole’

agenzia

Roma, 30 mag. “Questo è il decreto degli urlacci non certo delle regole e dovrebbe saperlo chi governa i territori. Qui ci sono tanti slogan, tante norme la cui attuazione e applicabilità non interessa affatto a chi ha voluto questa legge, perché l’obiettivo della destra è solo fare propaganda, andare in tv e raccontare la favola che l’Italia è un posto sicuro”. Lo afferma la deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, a proposito di quanto detto dal presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, sulle novità introdotte dal Dl Sicurezza.