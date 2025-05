Dl sicurezza: Urzì (Fdi), ‘è risposta contro crimine e illegalità’

agenzia

Roma, 22 mag. “È stata approvata in Commissione Affari Costituzionali la legge di conversione del decreto che introduce un ampio pacchetto di misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, contrasto alla criminalità organizzata, tutela del personale in servizio e sostegno alle vittime dell’usura”. Lo ha dichiarato Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli D’Italia in Commissione Affari Costituzionali della Camera.

“Il provvedimento rappresenta un passo concreto per rafforzare gli strumenti a disposizione dello Stato nella prevenzione e repressione delle minacce alla convivenza civile, al benessere delle comunità e alla sicurezza urbana. Nel capitolo delle nuove norme contro il terrorismo viene introdotto nel codice penale il reato di detenzione e diffusione di materiale finalizzato ad attività terroristiche, colmando un vuoto normativo che rendeva difficili gli interventi preventivi. Innovativi gli interventi In materia di occupazioni abusive e sicurezza urbana: viene istituito un nuovo reato specifico per l’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui, con procedure più rapide per la restituzione dell’immobile ai legittimi proprietari. Ma la norma prevede anche una tutela rafforzata per le forze dell’ordine e i vigili del fuoco: il testo prevede aggravanti per i reati di resistenza e lesioni contro pubblici ufficiali, l’estensione delle tutele legali, nonché la dotazione di videocamere a bordo delle pattuglie per aumentare trasparenza e sicurezza”.