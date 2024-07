Dl sport: al via dichiarazioni di voto in Aula Camera

agenzia

Roma, 17 lug. Al via le dichiarazioni di voto finale, in Aula alla Camera, sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del cosiddetto dl Abodi. Si tratta, nello specifico, del decreto 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

