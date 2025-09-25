Dl terra dei fuochi: Cantalamessa (Lega), ‘sinistra assente per 30 anni su tema rifiuti’

agenzia

Roma, 25 set.-“Con il decreto Terra dei fuochi introduciamo più regole a tutela dell’ambiente, intervenendo su chi veramente provoca eventi dannosi. Previsto l’inasprimento delle pene per chi opera nella gestione dei rifiuti senza autorizzazione; maggiori controlli e strumenti di sostegno alle comunità colpite dai disastri ambientali; l’istituzione di un Fondo per le bonifiche e la rimozione rifiuti, al quale quest’anno saranno destinati già 15 milioni. Con la sinistra, la Regione Campania è stata vessata dalla malagestione e da allarmismi che hanno causato miliardi di perdite per le nostre aziende. Negli ultimi 30 anni abbiamo raggiunto 5 milioni di tonnellate di ecoballe di rifiuti per una totale assenza di politica per il settore”. Così il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa.