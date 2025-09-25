Dl Terra dei fuochi: Rastrelli (FdI), ‘ennesima prova di coraggio e concretezza Governo’

agenzia

Roma, 25 set.-“Esprimo profonda riconoscenza per l’ennesima prova di coraggio e concretezza del governo Meloni. Per molti la terra dei fuochi è solo un’espressione geografica, ma per chi viene da quei territori è una ferita ancora aperta che le sinistre non sono riuscite a guarire e che noi siamo riusciti a cauterizzare. Una terra di veleni e fumi tossici che comprende oltre 90 comuni e circa 3 milioni di cittadini campani. La pattumiera d’Europa, il più grande avvelenamento di massa del mondo occidentale. Questo esecutivo non indietreggia e, con l’insediamento di un coraggioso commissario straordinario, si è arrivati alla rimozione di decine di tonnellate di rifiuti pericolosi”. Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia a Palazzo Madama.