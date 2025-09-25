Dl terra dei fuochi: Scalfarotto (Iv), ‘decreto inutile che non risolve i problemi’

agenzia

Roma, 25 set. “Questo decreto non risolve i problemi della Terra dei fuochi e neanche quelli, annosi, della gestione dei rifiuti nel nostro paese. Bastassero solo nuovi reati e nuove pene, come pensa un governo che non sa fare altro come questo, in Italia non esisterebbero più problemi. Servirebbero invece più termovalorizzatori e meno soldi dei contribuenti utilizzati per mandare i nostri rifiuti all’estero”. Così il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, capogruppo in commissione Giustizia al Senato, annunciando il voto contrario alla fiducia sul decreto Terra dei fuochi.