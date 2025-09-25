Dl Terra dei fuochi: Valente (Pd), ‘dipartimento sud solo propaganda’

agenzia

Roma, 25 set.-“Una nuova inutile trovata propagandistica di un governo che non ha mai avuto una visione sullo sviluppo del Mezzogiorno, ma si è dimostrato capace di un grande accanimento verso il Sud, come l’Autonomia differenziata testimonia. Nasce il Dipartimento per il Sud, istituito presso la Presidenza del Consiglio, e muore la Struttura di Missione Zes, già al centro di una caotica rimodulazione senza fondi aggiuntivi che ha penalizzato le imprese”. Così la senatrice del Pd Valeria Valente.