Dodici Paesi Ue chiedono una deroga al Patto per spese in difesa

Stima 650 miliardi ReArm deriva da previsioni su attivazione

BRUXELLES, 30 APR – Sono dodici i Paesi Ue che hanno chiesto alla Commissione di attivare le deroghe sui vincoli del Patto di stabilità con la clausola nazionale di salvaguardia per aumentare le spese nella difesa. Si tratta di Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia. L’esecutivo Ue aveva chiesto le domande entro oggi e ne attende ulteriori “in una fase successiva”, poiché diversi Stati hanno espresso interesse. Dall’ipotesi di clausola attiva per 27 e un aumento graduale di spesa veniva la stima del ReArm di investimenti in più nella difesa per 650 miliardi in 4 anni.

