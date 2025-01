Doha, ‘sicuri che le parti stanno rispettando l’accordo’

agenzia

'Il processo di scambio di prigionieri non è semplice'

TEL AVIV, 18 GEN – Il portavoce del ministero degli Esteri di Doha, Majed Al-Ansari, ha dichiarato al canale Al-Arabi che “siamo sicuri che le parti siano impegnate a rispettare l’accordo di cessate il fuoco”. E ha osservato: “sappiamo dai tentativi precedenti che il processo di scambio di prigionieri non è semplice. Invito a non fare riferimento a dichiarazioni politiche in questo momento”. Secondo lui “finora non vi è stata alcuna violazione dell’accordo”.

